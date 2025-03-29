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ЗСУ відбили ворожий наступ на Покровському напрямку. Фото:
ЗСУ зупинили ворожий наступ на Покровському напрямку (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n205172-zsu-zupynyly-vorojyy-nastup-na-pokrovskomu-napryamku-video.htmlРакурс
Росіяни пішли на штурм на Східному фронті, але зазнали значних втрат.
Ворог вирішив атакувати позиції українських військ значною кількістю піхоти, дронами та бронетехніки. Протистояли загарбниками підрозділ «Чорні Запорожці» спільно з
59-ю окремою штурмовою бригадою імені Якова Гандзюка, 35-ю окремою бригадою морської піхоти імені контрадмірала Михайла Остроградського та 414-ю окремою бригадою ударних безпілотних авіаційних систем «Птахи Мадяра». Про це оперативно-стратегічне угруповання військ «Хортиця» 29 березня повідомило у Telegram.
У ході бою росіяни зазнали значних втрат. Завдяки системам радіоелектронної боротьби було нейтралізовано 71 БпЛА, також захисники спалили п’ять одиниць техніки. На «вантаж 200» були перетворені 26 піхотинців з 59.
Нагадаємо, українські десантники успішно відбили атаку росіян на Куп’янському напрямку. Противник застосував артилерію, міномети, реактивні системи залпового вогню, дрони-камікадзе FPV, керовані авіабомби та інші види озброєння.
У ході бою ворог втратив 12 броньованих бойових машин та один танк. На «вантаж 200» були перетворені 60 росіян, ще 28 дістали поранення.