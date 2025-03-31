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Ракурс
Наслідки російської повітряної атаки по Харкову, фото: ДСНС

У Харкові через російські атаки виникли пожежі загальною площею 3900 кв. м (ФОТО, ВІДЕО)

31 бер 2025, 10:02
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Російські загарбники сьогодні, 31 березня, вночі та зранку завдав масованого обстрілу ударними безпілотниками по Харкову — виникли пожежі, є постраждалі.

Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

Російські БпЛА влучили по цивільному підприємству у Київському районі — у виробничій та складській будівлях виникли пожежі загальною площею понад 3900 кв. м, — розповіли у відомстві.

За попередньою інформацією, внаслідок вибухів постраждали трьоє цивільних, також пошкоджені багатоквартирні будинки, будівля навчального закладу та автомобілі.

Наразі триває ліквідація наслідків ворожої атаки, до якої від ДСНС залучені 68 рятувальників та 19 одиниць техніки ДСНС. Також працюють кінологічний та піротехнічний розрахунки ДСНС, — додали у ДСНС.

Наслідки російської повітряної атаки по Харкову, фото: ДСНС

Джерело: Ракурс


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