Наслідки російської повітряної атаки по Харкову, фото: ДСНС

https://racurs.ua/ua/n205215-u-harkovi-cherez-rosiyski-ataky-vynykly-pojeji-zagalnou-ploscheu-3900-kv-m-foto-video.html

Ракурс

Російські загарбники сьогодні, 31 березня, вночі та зранку завдав масованого обстрілу ударними безпілотниками по Харкову — виникли пожежі, є постраждалі.

Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

Російські БпЛА влучили по цивільному підприємству у Київському районі — у виробничій та складській будівлях виникли пожежі загальною площею понад 3900 кв. м, — розповіли у відомстві.

За попередньою інформацією, внаслідок вибухів постраждали трьоє цивільних, також пошкоджені багатоквартирні будинки, будівля навчального закладу та автомобілі.