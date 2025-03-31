У Франції суд визнав лідерку ультраправих Марін Ле Пен винною в розтраті державних коштів

Марін Ле Пен, фото: «Вікіпедія»

https://racurs.ua/ua/n205223-u-franciyi-sud-vyznav-liderku-ultrapravyh-marin-le-pen-vynnou-v-roztrati-derjavnyh-koshtiv.html

Ракурс

Французький суд почав оголошувати вирок лідерці ультраправих Марін Ле Пен у справі щодо розтрати державних коштів. Разом із нею також визнали винними ще вісьмох депутатів Європарламенту.

Про це сьогодні, 31 березня, повідомляє видання RFI.

Розгляд цієї справи розпочався 30 вересня 2024 року.

Тоді повідомлялося, що, за версією слідства, члени політсили «Національний фронт» у Європарламенті з 2004 по 2016 рік використовували схему, згідно з якою Євросоюз зі своїх фондів платив помічникам євродепутатів, хоча ті фактично працювали на вищезгадану політсилу, а не займалися справами відомства. Зарплатня такого помічника сягала 21 тис. євро на місяць.

Суд оцінив загальний збиток у 2,9 млн євро через те, що Європарламент «взяв на себе відповідальність за людей, які насправді працювали на ультраправу партію».

Прокуратура вимагала для Ле Пен пʼять років усунення від можливості обіймати державні посади та пʼять років ув’язнення (два з яких не мають бути умовними). Також вимагається, аби Ле Пен заплатила штраф у розмірі 300 тис. євро.

Суддя Бенедикт де Пертюї, починаючи зачитувати вирок, відразу попередила присутніх на слуханні, що цей процес буде тривалим:

Це буде трохи довго. У суду немає ніякого бажання зберігати інтригу, але він буде діяти у звичайному режимі, даючи низку пояснень щодо ухваленого рішення. Ми чітко розуміємо, що те, що стоїть на кону, виходить за межі цієї судової зали, але суд продовжить роботу у звичайному режимі.

Станом на 13.00 відомо, що усі підсудні позбавлені права брати участь у виборах. Таке покарання є «необхідним», оскільки воно має «каральну і потрібну функцію», пояснила суддя. Деталізованих вироків станом на зараз немає. Вироки наберуть чинності відразу, навіть до подання апеляції.

Джерело: RFI