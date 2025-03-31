У Рівному вводять погодинну подачу води

https://racurs.ua/ua/n205226-u-rivnomu-vvodyat-pogodynnu-podachu-vody.html

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«Рівнеоблводоканал» попереджає про зниження тиску води в певні години, а в деяких районах можливе повне відключення. Причина — критичний брак коштів через занизькі тарифи.

Директор підприємства Андрій Грухаль пояснює, що реальна вартість послуг повинна становити 57 грн за кубометр, тоді як зараз населення платить лише 32,60 грн.

Через це борг «Рівнеоблводоканалу» перевищив 115 млн грн, з яких 70 млн — за електроенергію, а 45 млн — за очищення стоків. Попри обіцянку обласної ради виділити 20 млн грн у 2025 році, підприємство не може покрити поточні витрати. Тому єдиний вихід — погодинне обмеження водопостачання.