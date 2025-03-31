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Ракурс
У Бучі 31 березня відбувся саміт з нагоди річниці деокупації міста

У Бучі провели саміт з нагоди річниці деокупації міста за участі 17 країн

31 бер 2025, 21:29
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У Бучі 31 березня відбувся саміт з нагоди річниці деокупації міста, яка відбулася у 2022 році.

У третю річницю звільнення Бучі разом із президентом України Володимиром Зеленським та політичним керівництвом держави у місті зустріли спікерів і віцеспікерів парламентів із 17 європейських країн, а також представників Європарламенту.

Зеленський заявив, що саме після побаченого в Бучі світ почав розуміти весь масштаб російської агресії проти України.

У Бучанському районі за час окупації росіяни вбили більше ніж 1700 людей, повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Мер Бучі Анатолій Федорук закликав керівників парламентів країн ЄС протистояти російській агресії не словами, а діями.

Необхідно розслідувати кожен воєнний злочин рф, покарати винних і не допустити повторення трагедій, наголосив голова Верховної Ради Руслан Стефанчук.

Джерело: Ракурс


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