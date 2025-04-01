Безпілотники ГУР знищили командні пункти росіян. Фото:

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ГУР продовжує завдавати російським окупантам втрат на фронті.

Завдяки ударно-розвідувальним безпілотникам «Сич» українські розвідники регулярно завдають нищівних ударів по російських військових об'єктах. Чергові успішні атаки завдали бійці групи «Партизана», які майстерно керують дронами. Про це Головне управління розвідки Міністерства оборони України 1 квітня повідомило у Facebook.

Зазначається, що українські «Сичі» завдали точних ударів по польових командних пунктах, транспорті та місцях скупчення російських солдатів. Це, як наголосили в ГУР, вкотре підтверджує ефективність безпілотних технологій на полі бою.

Завдяки ударно-розвідувальним безпілотникам «Сич» воїни ГУР МО України регулярно влаштовують московитам вогненні нічні «дискотеки», — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 17 березня ГУР 17 опублікувало відео, котре показує ексклюзивні кадри вогневої роботи бійців, зокрема, на Запорізькому фронті. На відео показані аеророзвідка, вогонь артилерії й танків, штурмові дії, зачистка та холоднокровні маневри операторів FPV-дронів.