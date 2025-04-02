130 млн одиниць космічного сміття кружляють довкола Землі, зображення: DW

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Довкола Землі кружляють понад 130 млн одиниць космічного сміття — як правило, фрагментів космічних кораблів або виведених з експлуатації супутників — й очікується, що ця кількість зростатиме.

Щороку один супутник знищується космічним сміттям. У поєднанні зі збільшенням частоти комерційних запусків, на які зараз припадає більшість польотів на орбіту Землі, є загроза, що такі зіткнення у майбутньому можуть серйозно порушити життєво важливі супутникові сервіси, такі як GPS та моніторинг екологічних катастроф.

Про це йшлося на щорічній конференції з космічного сміття Європейського космічного агентства (ЄКА), повідомляють Deutsche Welle та прес-служба ЄКА.

В ЄКА наголошують, що орбітальне середовище Землі — це обмежений ресурс й закликають до термінових заходів.

Зазначається, що супутники, що обертаються навколо Землі, вимушені здійснювати регулярні маневри для уникнення зіткнень зі сміттям. Ці маневри також впливають на астронавтів на борту Міжнародної космічної станції.

Навіть найменші уламки космічного сміття — діаметром до міліметра — можуть завдати серйозної шкоди функціонуючим космічним апаратам і супутникам.

Так, десять років тому кліматичний супутник Copernicus Sentinel-1A отримав вм’ятину шириною 5 см від двоміліметрового уламка космічного сміття. Це не вплинуло на роботу супутника, але підкреслило ризики зіткнення з космічним сміттям.

Більші уламки можуть знищити цілі супутники.

Односантиметровий уламок має енергію ручної гранати, — наголошує провідний інженер відділу «чистого космосу» ЄКА Тьяго Соареш.

Сьогодні навколо Землі літає щонайменше мільйон таких великих уламків. Кожне зіткнення ризикує створити ще сотні уламків — явище ланцюгової реакції, відоме як ефект Кесслера, що може зробити цілі орбіти непридатними для використання, а отже — зробить неможливим використання цілих категорій супутників.

Так, у нещодавньому звіті ЄКА про космічне середовище вказано, що у 2024 році відбулися декілька основних подій фрагментації, а також багато менших, котрі загалом додали тисячі нових об'єктів сміття.

З роками дотримання стандартів запобігання утворенню космічного сміття поступово покращується, особливо в комерційному секторі, але цього недостатньо, щоб зупинити зростання кількості та обсягів космічного сміття, — наголошується у звіті.

Навіть без додаткових запусків кількість космічного сміття продовжувала б зростати, оскільки події фрагментації додають нові об'єкти сміття швидше, ніж воно може природним чином повернутися в атмосферу, — додають в ЄКА.

У ЄКА наголошують — для запобігання розгортанню ланцюгової реакції ефекту Кесслера необхідне активне видалення сміття.

Жодна місія ще не досягла такого успіху, але ЄКА планує спробувати зробити це з місією ClearSpace-1 у 2028 році, яка використовуватиме роботизовані руки для зняття з низької навколоземної орбіти супутника PROBA-1 розміром з валізу, запущеного у 2001 році.

Зазначається, що космічні агентства також розглядають інші концепції для боротьби зі сміттям, зокрема:

використання структури, схожої на сітку, для «вилову» супутників з орбіти, але це дорогі — і поки що неперевірені — елементи обладнання;

створення протоколів для виведення з експлуатації невикористаної космічної техніки. Космічні агентства досліджують методи підриву застарілої техніки за допомогою запасів палива, вбудованих у майбутні космічні апарати;

технологію, що дозволяє контрольоване повернення на Землю зайвих космічних апаратів. ЄКА прагне запровадити мантру екологічної стійкості в космосі — «зменшувати, повторно використовувати, переробляти»;

створення своєрідної «дорожньої допомоги», яка б ремонтувала супутники і продовжувала термін їхнього життя.

Джерело: Deutsche Welle, ЄКА