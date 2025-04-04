Китай вводить дзеркальні мита на весь імпорт зі США. Фото:

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Торговельна війна між США та Китаєм набирає обертів.

Пекін вирішив запровадити 34-відсоткові мита на весь імпорт зі Сполучених Штатів Америки. Нові тарифи діятимуть з 10 квітня і є відповіддю на мита, які напередодні запровадив президент США Дональд Трамп для майже всіх країн світу. Про це повідомило Bloomberg із посиланням на офіційне інформаційне агентство Сіньхуа.

Китайська влада заявила, що розпочне розслідування щодо медичних рентгенівських трубок, імпортованих із США та Індії, і припинить імпорт продуктів птахівництва двох американських компаній.

Нагадаємо, 2 квітня президент США Дональд Трамп запровадив масштабні мита на весь американський імпорт. Мінімальна тарифна ставка у 10% діятиме вже з 5 квітня для всіх країн у списку. Взаємні тарифи, які є індивідуальними для кожної країни, набувають чинності з 9 квітня.

Зокрема, для Китаю будуть діяти мита в розмірі 34%. Це призведе до того, що загальний тариф становитиме 54%.

Напередодні Пекін закликав Вашингтон негайно скасувати свої нові мита і пообіцяв вжити «жорсткі контрзаходи» для захисту власних прав та інтересів.

Джерела: Bloomberg, Сіньхуа