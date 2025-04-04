Уряд підтримав зміни до закону про відстрочки для студентів. Фото: МОУ

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Кабмін схвалив законопроект, який передбачає зміни у правилах надання відстрочки від мобілізації для студентів і педагогів.

Уряд затвердив проект закону «Про внесення змін до статті 23 закону України „Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію“ щодо прав педагогічних працівників та здобувачів освіти». Про це представник Кабінету міністрів України у Верховній Раді Тарас Мельничук 4 квітня повідомив у Telegram.

Автори законопроекту пропонують, щоб призову на військову службу під час мобілізації не підлягали, серед іншого: учні закладів професійної освіти та претенденти на професійну вищу освіту, які розпочали навчання до настання 25-річного віку, і які навчаються за денною або дуальною формою здобуття освіти.

Також надавати відстрочку від військової служби пропонують докторантам та лікарям (фармацевтам) — інтернам, лікарям — резидентам (зазначені положення поширюються на претендентів на освіту в закладах освіти (наукових установах) України, які вперше здобувають освіту).

Зміни до закону передбачають, що отримуватимуть відстрочку і викладачі з науковим ступенем, навіть якщо вже не мають статусу науково-педагогічного працівника. Також передбачена відстрочка для педагогів позашкільної освіти, які ведуть гуртки (еколого-натуралістичні, технічні, військово-патріотичні). Вони зможуть отримати відстрочку, якщо працювали до 1 січня 2025 року і зараз за основним місцем роботи.

Однак зміни передбачають, що відстрочку не зможуть отримати чоловіки старші 25 років, які вдруге навчаються на тому ж або нижчому рівні освіти. Також не надає права на відстрочку й навчання за кордоном після 24 лютого 2022 року.

Нагадаємо, 27 березня в Україні стали доступні відстрочки для людей з інвалідністю, які можна оформити у мобільному застосунку «Резерв+". Це можуть зробити громадяни, дані про яких є в Єдиній інформаційній системі соціальної сфери.