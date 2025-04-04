Окупанти отримали підозру за обстріл об’єктів ЮНЕСКО. Фото: СБУ

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Ракурс

Двоє адміралів ВМФ росії та їхній підлеглий отримали заочну підозру від СБУ.

Правоохоронці зібрали доказову базу та висновки експертиз на окупантів, які командували повітряними ударами по Одесі 5 листопада 2023 року. Тоді ворог обстріляв об'єкти Світової спадщини ЮНЕСКО, що розташовані в центральній частині портового міста. Ворожа атака пошкодила історичні будівлі, зокрема Палац Потоцького та Будинок Боффо. Про це Служба безпеки України та Офіс генерального прокурора 4 квітня повідомили у Telegram.

Виявилося, що наказ про обстріл віддав російський командувач Чорноморського флоту військово-морського флоту рф адмірал Віктор Соколов. А його заступник, віце-адмірал Аркадій Романов, спланував удар та віддав відповідне розпорядження своєму підлеглому.

Це розпорядження виконав командувач 15-ю окремою береговою ракетною бригадою Чорноморського флоту рф полковник Олексій Щербаков. Для ударів ворог застосував протикорабельну ракету середнього радіусу дії типу 3М55 «Онікс».

Соколову, Романову та Щербакову вже заочно повідомили про підозру за ч. 2 ст. 28 та ч. 1 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни, що передбачені міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, а також віддання наказу про вчинення таких дій за попередньою змовою групою осіб) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, 31 січня російська армія атакувала історичний центр Одеси, який внесений до списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Тоді внаслідок обстрілу зафіксували пошкодження щонайменше 15 пам’яток.

Зокрема, великі руйнування зафіксовані в будівлі готелю «Брістоль» — однієї з найвиразніших архітектурних споруд центральної частини міста. Вибухова хвиля пошкодила й довколишні історичні будівлі.