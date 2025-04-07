Просування армії рф в Україні загальмувалося. Фото:

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Просування російської армії в Україні гальмується.

Темпи просування окупаційних військ на фронті щомісяця знижуються з листопада 2024 року. Це відбувається, зокрема, через успішні локальні контратаки Збройних сил України. Про це йдеться у новому звіті американського Інституту вивчення війни (ISW), який посилається на дані британської розвідки.

За даними Міноборони Великої Британії, армія рф у березні минулого місяця просунулася вглиб України на 143 кв. км.

ISW та британці вважають, що російські війська окупували:

приблизно 730 кв. км/627 кв. км у листопаді 2024 року;

393 кв. км/569 кв. км у грудні 2024 року;

326 кв. км/427 кв. км у січні 2025 року;

та 195 кв. км/203 кв. км у лютому.

Експерти Інституту пишуть, що Сили оборони України здійснили локалізовані контратаки на Покровському та Торецькому напрямках, відновлюючи втрачені позиції в цих районах, та сприяючи уповільненню окупантів.

Нагадаємо, фахівці DeepState поінформували, що у березні росіяни захопили 133 кв. км української території. Цей показник співставний з квітнем та червнем 2024 року. Однак результативність армії рф падає — у порівнянні з листопадом втрати місячні втрати територій впали у майже шість разів.