США та рф проведуть переговори в Стамбулі. Фото:

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Переговори США та росії пройдуть 10 квітня в Стамбулі.

Представники Вашингтона і Москви планують провести діалог щодо відновлення роботи дипломатичних відомств. При цьому, обговорення України не буде на порядку денному. Про це речниця Державного департаменту Сполучених Штатів Америки Теммі Брюсзаявила на брифінгу.

Делегації США й росії зустрінуться вдруге в Стамбулі 10 квітня, щоби спробувати досягти прогресу в подальшій стабілізації діяльності наших двосторонніх місій, — зазначила вона.

Спікер Держдепу додала, що на порядку денному не буде «жодних політичних чи безпекових питань», і тема України «абсолютно не стоїть» у розкладі перемовин.

За її словами, ці переговори зосереджені виключно на роботі посольств, а не на нормалізації двосторонніх відносин загалом. Бо нормалізація відносин може відбутися лише після завершення війни в Україні.

Нагадаємо, що у Саудівській Аравії пройшло два раунди переговори України і США, а також делегацій Сполучених Штатів та рф. Остання зустріч відбулася 23−24 березня.

Тоді делегації за посередництва американців обговорили безпеку цивільного судноплавства у Чорному морі, а також припинення ударів по енергетичній інфраструктурі.