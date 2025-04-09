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Ракурс
Українські танки проривають кордон, скріншот відео

У ЗСУ показали, як українські танки зайшли на Білгородщину (ВІДЕО)

9 кві 2025, 15:54
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Захисники України з 225-го окремого штурмового полку на танках заїхали через російські фортифікації на кордоні у Бєлгородській області.

Відповідне відео опубліковане у YouTube-каналі 225-ї ОШП.

Після нашої операції на Курщині росіяни «зробили висновки»: посилили усі кордони, щоб унеможливити повторний прорив в іншому місці, — вказано в описі відео.

Зазначається, що у Бєлгородській області рашисти витратили понад 10 млрд рублів на ці «сучасні й надійні фортифікації».

На відео показано, як кілька танків вільно пройшли через облаштовані ворогом оборонні перешкоди — мінне поле, рів, насип та так звані «зуби дракона».

Джерело: Ракурс


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