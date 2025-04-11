У Чернігові заморозки побили 60-річний температурний рекорд

Новий температурний рекорд зафіксували у Чернігові

https://racurs.ua/ua/n205491-u-chernigovi-zamorozky-pobyly-60-richnyy-temperaturnyy-rekord.html

Ракурс

У Чернігові в ніч на сьогодні, 11 квітня, зафіксували новий температурний рекорд.

Про це на своїй Фейсбук-сторінці повідомляє Чернігівський обласний центр з гідрометеорології.

11 квітня 2025 року мінімальна температура повітря у Чернігові становила -4,4°С. Попередній рекорд цього дня був зафіксований у 1965 році — -3,1°С, — вказано в повідомленні.

В останні дні в Україні спостерігається значне зниження температури повітря.

Так, Укргідрометцентр попереджає про заморозки в повітрі 0−5° (ІІ рівень небезпечності, помаранчевий) на більшій частині території України вночі 11 та 12 квітня, а також заморозки на поверхні ґрунту 0−5° (І рівень небезпечності, жовтий) 13 та 14 квітня.

Зазначається, що такі погодні умови завдаватимуть шкоди ранньоквiтучим плодовим деревам.