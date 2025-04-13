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Ракурс
Російський дрон убив волонтера на Херсонщині, фото: Олександр Прокудін

У Херсоні внаслідок атаки дрона загинув волонтер

13 кві 2025, 08:17
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У Херсоні внаслідок атаки російського дрона загинув 27-річний волонтер фонду «Справжні» Олег Сальник.

Про це у своїх Telegram-каналах повідомили очільники Херсонської ОВА Олександр Прокудін та Херсонської МВА Роман Мрочко.

Зазначається, що вчора, 12 квітня, близько 16.00 у Дніпровському районі Херсона російські терористи атакували з дрона автомобіль благодійного фонду. Внаслідок атаки:

  • 27-річний водій загинув на місці;
  • двоє чоловіків — віком 30 і 49 років — отримали вибухові травми, контузії та уламкові поранення. Їх госпіталізували у стані середньої тяжкості.

Нагадаємо, раніше ЗМІ повідомляли, що з середини літа 2024 року росія почала здійснювати скоординовану кампанію зі знищення Херсона шляхом переслідування його мешканців ударними безпілотними літальними апаратами.

Джерело: Ракурс


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