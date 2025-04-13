Росіяни обстріляли дронами лікарню на Чернігівщині. Фото: ОВА

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Ракурс

Армія російської федерації 13 квітня атакувала медичний заклад на Чернігівщині.

Ворог ударними дронами вдарив по лікарні у місті Семенівка. Там пошкоджені реанімаційне та стоматологічне відділення. Поранення дістала медсестра. Про це голова Чернігівської обласної військової адміністрації В’ячеслав Чаус повідомив у Telegram.

Підступний удар і вже не перший, на жаль. І це у велике церковне свято, на Вербну неділю. У російських злочинців немає нічого людського, — йдеться у повідомленні.

Також очільник ОВА опублікував фото наслідків обстрілу. На світлинах видно зруйновані кабінети, вибиті вікна, понівечений фасад.

Нагадаємо, сьогодні російська федерація завдає цинічних ударів по цивільній інфраструктурі в Україні. У Сумах внаслідок влучання двох балістичних ракет у центрі міста загинуло 32 особи, ще 99 дістали поранення.

У Херсоні внаслідок атаки загинула 62-річна жінка, а вибухової травми та осколкових поранень зазнав 47-річний чоловік. Також загарбники пошкодили дитячий медичний заклад.

У Харкові російський безпілотник «Молнія» вдарив по дитячому садку у Київському районі. Загинула жінка.