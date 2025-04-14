Молодиків, які гучно слухали російську музику у Києві, встановили поліцейські та СБУ, фото: поліція Києва

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Поліцейські Києва та СБУ встановили молодиків, які слухали російську музику на Подолі у Києві — їх притягнуто до адміністративної відповідальності.

Про це сьогодні, 14 квітня, повідмляє прес-служба поліції Києва.

Зазначається, що вчора, 13 квітня, під час моніторингу соцмереж поліцейські виявили відео, на якому група юнаків на вулиці голосно увімкнула музику російських виконавців.

Не заважаючи на зауваження перехожих та нагадування про трагедію в Сумах, де внаслідок ракетної атаки загинули люди, молодики не вимкнули російський трек, а натомість зробили музику голосніше та почали глумитися з громадян, — зазначили у поліції.

Правоохоронці встановили особи усіх порушників:

двоє 17-річних місцевих жителів;

20-річний житель Київщини.

Свої дії вони пояснюють тим, що перебували у стані сп’яніння, адже напередодні вживали алкогольні напої, які придбав їх старший товариш, — розповіли у поліції.

Поліцейські склали на порушників адміністративні матеріали за ст. 173 (Дрібне хуліганство) та ст. 178 (Розпивання спиртних напоїв у громадських місцях і поява в громадських місцях у п’яному вигляді) Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Батьків порушників також притягнуто до відповідальності за невиконання батьками або особами, що їх замінюють, обов’язків щодо виховання дітей (ст. 184 КУпАП).