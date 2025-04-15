Ракурсhttps://racurs.ua/
Базова загальна військова підготовка. Фото: Генштаб ЗСУ
У ЗСУ скоротили програму базової підготовки для «обмежено придатних»https://racurs.ua/ua/n205594-u-zsu-skorotyly-programu-bazovoyi-pidgotovky-dlya-obmejeno-prydatnyh.htmlРакурс
Програму базової загальної військової підготовки змінили для однієї з категорій військових.
БЗВП стане простішою та коротшою для військовослужбовців, які згідно з рішенням військово-лікарської комісії мають проходити службу виключно у тилових частинах. Йдеться про колишню категорію «обмежено придатних». Оновлена програма запрацює вже з 1 травня. Про це Генеральний штаб Збройних сил України 15 квітня повідомив у Telegram.
Зазначається, що зміни торкнуться військовослужбовців, придатних до служби у частинах забезпечення, підрозділах охорони, ТЦК, вищих військових навчальних закладах, навчальних центрах, установах, медичних підрозділах, а також підрозділах логістики, зв’язку та охорони.
Ці категорії бійців проходитимуть БЗВП, що передбачає:
- скорочення терміну підготовки до одного місяця (замість 45 діб);
- зниження рівня фізичних навантажень;
- формування окремих навчальних підрозділів (рот або взводів).
Крім того, зміни торгнуться військових, яких лише призвали на службу, а також тих, хто раніше проходив навчання на військових кафедрах чи повторно проходить програму базової підготовки.
Метою змін є впорядкування програми підготовки, зниження її інтенсивності для відповідної категорії військовослужбовців, з урахуванням рекомендацій Уповноваженої президента України з питань захисту прав військовослужбовців та членів їх сімей, а також доукомплектування підрозділів забезпечення, — зазначили в Генштабі.
Нагадаємо, в ТЦК заявили, що обмежено придатні українці повинні будуть пройти повторну ВЛК до 6 червня. Якщо цього не буде зроблено, то їх оголосять у розшук через порушення правил військового обліку. Також цим громадянам загрожуватиме штраф у розмірі 17 тис. грн.