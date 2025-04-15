Базова загальна військова підготовка. Фото: Генштаб ЗСУ

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Програму базової загальної військової підготовки змінили для однієї з категорій військових.

БЗВП стане простішою та коротшою для військовослужбовців, які згідно з рішенням військово-лікарської комісії мають проходити службу виключно у тилових частинах. Йдеться про колишню категорію «обмежено придатних». Оновлена програма запрацює вже з 1 травня. Про це Генеральний штаб Збройних сил України 15 квітня повідомив у Telegram.

Зазначається, що зміни торкнуться військовослужбовців, придатних до служби у частинах забезпечення, підрозділах охорони, ТЦК, вищих військових навчальних закладах, навчальних центрах, установах, медичних підрозділах, а також підрозділах логістики, зв’язку та охорони.

Ці категорії бійців проходитимуть БЗВП, що передбачає:

скорочення терміну підготовки до одного місяця (замість 45 діб);

зниження рівня фізичних навантажень;

формування окремих навчальних підрозділів (рот або взводів).

Крім того, зміни торгнуться військових, яких лише призвали на службу, а також тих, хто раніше проходив навчання на військових кафедрах чи повторно проходить програму базової підготовки.

Метою змін є впорядкування програми підготовки, зниження її інтенсивності для відповідної категорії військовослужбовців, з урахуванням рекомендацій Уповноваженої президента України з питань захисту прав військовослужбовців та членів їх сімей, а також доукомплектування підрозділів забезпечення, — зазначили в Генштабі.

Нагадаємо, в ТЦК заявили, що обмежено придатні українці повинні будуть пройти повторну ВЛК до 6 червня. Якщо цього не буде зроблено, то їх оголосять у розшук через порушення правил військового обліку. Також цим громадянам загрожуватиме штраф у розмірі 17 тис. грн.