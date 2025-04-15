Пропагандисти рф засвітили відео з управлінням дронами з "Москва-Сіті"

https://racurs.ua/ua/n205608-propagandysty-rf-zasvityly-video-z-upravlinnyam-dronamy-z-moskva-siti.html

Ракурс

Російське пропагандистське агентство «РИА Новости» опублікувало і видалило відео, в якому було показано, як російськими дронами, що б’ють по Україні, керують із ділового центру «Москва-Сіті».

Публікація «РИА „Новости“ викликала обурення навіть у російських Z-блогерів.

Я правильно зрозумів, що після цього відео в разі дольоту БПЛА-камікадзе по висотках у Москві супротивник заявлятиме, що бив по операторах БПЛА? — заявив так званий „воєнкор“ Володимир Романов.

У вівторок, 15 квітня, удень російське держагентство РИА „Новости“ опублікувало відео, на якому оператор керує російським бойовим дроном, перебуваючи у хмарочосі „Москва-сіті“.

Дрон у цей час атакує український Часів Яр. Відеосюжет демонстрував можливості програмно-апаратного комплексу „Орбіта“ — управління безпілотниками на значній відстані від фронту. Пізніше відео видалили, а згадка „Москва-Сіті“ зникла з інших ЗМІ.

Систему „Орбіта“ розробив „Центр безпілотних систем та технологій“ (ЦБСТ) — фонд, створений у 2024 році з ініціативи партії „Єдина Росія“. Голова правління фонду та публічна особа — колишній заступник голови апарату Ради Федерації Андрій Безруков — саме він коментує запуск дрона на відео. Управляє безпілотником командир фанатської бригади „Еспаньола“ Станіслав Орлов.

Адреса реєстрації АНО ЦБСТ — Банний провулок, будинок 3 в Москві. На цю адресу довгий час розташовувався центральний виконком партії „Єдина росія“ (зараз московиться ЦВК переїхала на Кутузовський проспект, але в будівлі на Банному провулку досі перебуває безліч навколопартійних структур).

Формальні засновники фонду — „Некомерційний фонд патріотичних ініціатив „Наша правда“ та підсанкційний „Промзв'язокбанк“. „Наша правда“ — це проект з „підтримки службовців СВО“, також пов’язаний з „Єдиною росією“. Він заснований двома іншими фондами — „Дар“ і „Градислава“. 2017 року як структури, що управляють незадекларованою нерухомістю голови „Єдиної росії“ Дмитра Медведєва.

Другий засновник АНО ЦБСТ, „Промзв'язокбанк“ — один із найважливіших банків для російського ОПК, він супроводжує держзамовлення та працює на окупованих територіях України. Його правління очолює Петро Фрадков, син екс-прем'єра та екс-керівника Служби зовнішньої розвідки рф Михайла Фрадкова.

Відео зняли з вежі „Санкт-Петербург“ у комплексі „Москва-сіті“, встановила „Система“. Судячи з кадрів, дрон запускали із житлового приміщення, схожого на орендовану квартиру. Схожі локації використовували інші блогери для зйомок контенту. Підрозділ „Еспаньола“, для бойової підтримки якого було організовано цей запуск, написало, що „Москва-Сіті“ виступила просто як локація, що легко впізнається“.

Російські офіційні особи раніше неодноразово називали військовим злочином розміщення військовослужбовців поряд із цивільними об'єктами. Але застосовували цю тезу лише до України. Таким чином у Кремлі виправдовували власні удари по українських містах, внаслідок яких гинуть цивільні.

Російські Z-блогери розкритикували публікацію відео з безпілотниками із „Москва-сіті“.

Я правильно зрозумів, що після цього відео, у разі дольоту БПЛА-камікадзе по висотках у Москві — противник заявлятиме, що бив по операторах БПЛА?» — Запитує Z-блогер Romanov Лайт. Ось так Москва-Сіті раптово став законною військовою ціллю. Молодці, похвалилися, — стверджував телеграм-канал «Імперія дуже зла».

Комплекс будівель «Москва-сіті» вже кілька разів ставав об'єктом атак українських дронів.