На Троєщині у Києві в гаражі знайшли величезний арсенал

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Ракурс

Правоохоронці виявили великий склад зброї в гаражі у Деснянському районі Києва.

Як повідомила пресслужба Держбюро розслідувань, ідеться про:

понад 35 тис. патронів;

шість гранатометів;

шість БПЛА;

130 гранат;

90 ВОГів;

автомати;

снайперські гвинтівки;

ударно-дистанційні запали;

прилади для спостереження;

пістолети, протипіхотні міни тощо.

За даними ДБР, власниками цього арсеналу виявилися працівник одного з правоохоронних органів та його батько.

Їх затримано й повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 263 КК України (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами). Санкція статті передбачає позбавлення волі до 7 років.