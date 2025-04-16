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Ракурс
На Троєщині у Києві в гаражі знайшли величезний арсенал

На Троєщині у Києві в гаражі знайшли величезний арсенал (ФОТО)

16 кві 2025, 12:50
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Правоохоронці виявили великий склад зброї в гаражі у Деснянському районі Києва.

Як повідомила пресслужба Держбюро розслідувань, ідеться про:

  • понад 35 тис. патронів;
  • шість гранатометів;
  • шість БПЛА;
  • 130 гранат;
  • 90 ВОГів;
  • автомати;
  • снайперські гвинтівки;
  • ударно-дистанційні запали;
  • прилади для спостереження;
  • пістолети, протипіхотні міни тощо.

За даними ДБР, власниками цього арсеналу виявилися працівник одного з правоохоронних органів та його батько.

Їх затримано й повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 263 КК України (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами). Санкція статті передбачає позбавлення волі до 7 років.

На Троєщині у Києві в гаражі знайшли величезний арсенал

На Троєщині у Києві в гаражі знайшли величезний арсенал

На Троєщині у Києві в гаражі знайшли величезний арсенал

На Троєщині у Києві в гаражі знайшли величезний арсенал

Джерело: Ракурс


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