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На Троєщині у Києві в гаражі знайшли величезний арсенал
На Троєщині у Києві в гаражі знайшли величезний арсенал (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n205617-na-troieschyni-u-kyievi-v-garaji-znayshly-velycheznyy-arsenal-foto.htmlРакурс
Правоохоронці виявили великий склад зброї в гаражі у Деснянському районі Києва.
Як повідомила пресслужба Держбюро розслідувань, ідеться про:
- понад 35 тис. патронів;
- шість гранатометів;
- шість БПЛА;
- 130 гранат;
- 90 ВОГів;
- автомати;
- снайперські гвинтівки;
- ударно-дистанційні запали;
- прилади для спостереження;
- пістолети, протипіхотні міни тощо.
За даними ДБР, власниками цього арсеналу виявилися працівник одного з правоохоронних органів та його батько.
Їх затримано й повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 263 КК України (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами). Санкція статті передбачає позбавлення волі до 7 років.