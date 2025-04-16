Уряд не буде підвищувати зарплати вихователям дитсадків

https://racurs.ua/ua/n205619-v-uryadi-vidpovily-na-petyciu-pro-zbilshennya-zarplaty-vyhovatelyam-dytsadkiv.html

Ракурс

Уряд не буде підвищувати зарплати вихователям дитсадків. Таку відповідь на петицію щодо підвищення зарплат вихователів дитсадків до 15 тисяч грн надали в Кабінеті міністрів.

Також в уряді зазначили, що рішення про підвищення зарплати працівникам дитсадків має приймати кожен орган місцевого самоврядування з урахуванням наявних фінансових можливостей місцевого бюджету.

В уряді підкреслили, що за законом засновники державних і комунальних дитсадків мають право встановлювати посадові оклади, доплати, надбавки та додаткові грошові винагороди у розмірі, що перевищує розмір, визначений Кабінетом міністрів.

Також в уряді нагадали, що органам місцевого самоврядування рекомендовано встановлювати доплату за роботу в несприятливих умовах праці педагогічним працівникам закладів та установ освіти, які утримуються з відповідного місцевого бюджету.

Разом з тим у відповіді на петицію зазначено, що наразі МОН розробляє проєкт постанови, яка передбачає збільшення тарифних розрядів деяким категоріям працівників закладів дошкільної освіти.

Водночас заступниця міністра освіти Анастасія Коновалова, коментуючи підписання петиції, зауважила, що в 2025 році змінити державний бюджет неможливо.

Петиція вихователів закладів дошкільної освіти про негайне збільшення їхньої зарплати до 15 000 гривень на місяць набрала 25 тисяч підписів. Її зареєстрували на сайті Кабінету міністрів України. Вона набрала необхідну для її розгляду кількість підписів трохи менше ніж за 2 місяці.

Автор петиції наголошував на мізерності зарплати вихователів при високій відповідальності, адже наразі вихователь дитсадка 12-го тарифного розряду отримує близько 7000 гривень на місяць.

Також автор вказує на несправедливий розрив у зарплатах вихователів та шкільних вчителів, дефіцит кадрів, пов’язаний з низьким рівнем оплати праці, та перевантаження працівників, які залишаються, що призводить до зниження якості дошкільної освіти.