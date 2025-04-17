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Ракурс
Російський дрон ввечері 17 квітня атакував Миколаїв, фото: «УСІ Online»

Рашисти вдарили по Миколаєву реактивним дроном невідомого типу — ОВА

17 кві 2025, 21:15
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У Миколаєві стався прильот реактивного безпілотника невідомого типу, що спричинило пожежу.

Про це сьогодні, 17 квітня, ввечері у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім.

Миколаїв. Прильот реактивного БпЛА невідомого типу. Попередньо без постраждалих. На місці пожежа, служби ліквідовують, — розповів він.

Також про влучання невідомого реактивного дрона у Миколаєві у своєму Telegram-каналі повідомив речник Української добровольчої армії Сергій Братчук.

Тип безпілотника поки невідомий. Попередньо без постраждалих, але на місці прильоту пожежа, — зазначив він.

Джерело: Ракурс


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