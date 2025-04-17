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Ракурс
Наслідки обстрілу Нікополя. Фото: ОВА

Росіяни вдарили з важкої артилерії по Нікополю — є загиблі та поранені (ФОТО)

17 кві 2025, 14:00
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Російська армія завдала нових ударів по Нікополю у четвер, 17 квітня.

Противник застосував важку артилерію для обстрілу міста. Внаслідок агресії загинули двоє чоловіків 56 та 61 років. Ще п’ятеро людей постраждали. Четверо з них у важкому стані, їх госпіталізували. Про це голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак та обласна прокуратура повідомили у Telegram.

У місті пошкоджено магазин, кафе, приватні будинки, господарські будівлі, автомобілі та автобусна зупинка. Також спалахнула пожежа.

Слідчі розпочали досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом скоєння воєнного злочину, що спричинив загибель людей — ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України.

Наслідки обстрілу Нікополя. Фото: ОВА

Наслідки обстрілу Нікополя. Фото: ОВА

Наслідки обстрілу Нікополя. Фото: ОВА

Наслідки обстрілу Нікополя. Фото: ОВА

Наслідки обстрілу Нікополя. Фото: ОВА

Нагадаємо, у ніч на 17 квітня російські ударні безпілотники масовано атакували Дніпро. Внаслідок нальоту загинули троє осіб, а ще 30 людей дістали поранення. Серед постраждалих — п’ятеро дітей. Обстріл завдав зруйнував житлові будинки, гуртожитки, будівлі навчального закладу, підприємства та автомобілі.

А в Нікопольському районі через артилерійські удари та атаку БпЛА була пошкоджена приватна оселя, господарська споруда, гараж, автомийка та газогін.

Джерело: Ракурс


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