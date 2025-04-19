Рашисти окупували Крим у 2014 році, фото: «РБК»

https://racurs.ua/ua/n205685-ssha-gotovi-vyznaty-krym-rosiyskym-zadlya-myrnoyi-ugody-zmi.html

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США готові визнати російський контроль над Кримом як частину ширшої мирної угоди між Москвою і Києвом.

Про це повідомляє агентство Bloomberg з посиланням на інформовані джерела.

Потенційна поступка є останнім сигналом того, що президент Дональд Трамп прагне закріпити угоду про припинення вогню, і відбувається після того, як він і держсекретар Марко Рубіо припустили в п’ятницю, що адміністрація готова припинити свої посередницькі зусилля, якщо не буде досягнуто швидкого прогресу, — зазначає агентство.

Співрозмовники агентства зазначили, що остаточного рішення з цього питання ще не прийнято.

Водночас народний депутат з «Євросолідарності» Олексій Гончаренко у своєму Telegram-каналі з посиланням на власні джерела у США спростовує цю інформацію.

США не будуть визнавати українські окуповані території — російськими. Всі з ким я спілкувався в адміністрації Трампа говорять, що це неможливо, — наголосив Гончаренко.

Стосовно всіх інсайдів, які розповсюджуються — це знову ж таки ліберальні медіа. Вони дуже часто висвітлюють ситуацію з точки зору «демократичної партії». Ніхто в адміністрації Трампа не спілкується з ними і тим паче не розповідає про те, як йдуть переговори, — додав він.

Джерело: Bloomberg, Олексій Гончаренко