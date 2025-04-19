Наслідки російських авіаударів по Куп’янську, фото: Харківська обласна прокуратура

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Російські загарбники сьогодні, 19 квітня, у період з 3.40 по 4.00 завдали авіаударів по місту Купʼянську Харківської області, в результаті чого пошкоджено понад 10 приватних житлових будинків та господарчі споруди.

Чотири жінки та один чоловік зазнали гострої реакції на стрес. Про це повідомляє прес-служба Харківської обласної прокуратури.

Розпочато досудові розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів (ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу). Здійснюються заходи для належної фіксації та розслідування воєнних злочинів, вчинених військовослужбовцями збройних сил рф.