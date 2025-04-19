Читайте також
Ракурсhttps://racurs.ua/
Наслідки російських авіаударів по Куп’янську, фото: Харківська обласна прокуратура
У Куп’янську п’ятеро людей постраждали внаслідок нічних російських авіаударів (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n205690-u-kup-yansku-p-yatero-ludey-postrajdaly-vnaslidok-nichnyh-rosiyskyh-aviaudariv-foto.htmlРакурс
Російські загарбники сьогодні, 19 квітня, у період з 3.40 по 4.00 завдали авіаударів по місту Купʼянську Харківської області, в результаті чого пошкоджено понад 10 приватних житлових будинків та господарчі споруди.
Чотири жінки та один чоловік зазнали гострої реакції на стрес. Про це повідомляє прес-служба Харківської обласної прокуратури.
Розпочато досудові розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів (ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу). Здійснюються заходи для належної фіксації та розслідування воєнних злочинів, вчинених військовослужбовцями збройних сил рф.
Гра в наперстки у ВАКС: Як інкримінувати діяння, визнане таким, що не містить складу злочину
Розуміти і розумнішати: до нових американських підходів — без емоцій
Судді поза законом
Кожен українець зобов’язаний заплатити банкам за втрачене чи зруйноване майно, на яке він брав позику — рішення апеляційного суду
Загрузка...