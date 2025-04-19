Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Наслідки російських авіаударів по Куп’янську, фото: Харківська обласна прокуратура

У Куп’янську п’ятеро людей постраждали внаслідок нічних російських авіаударів (ФОТО)

19 кві 2025, 11:56
999

Російські загарбники сьогодні, 19 квітня, у період з 3.40 по 4.00 завдали авіаударів по місту Купʼянську Харківської області, в результаті чого пошкоджено понад 10 приватних житлових будинків та господарчі споруди.

Чотири жінки та один чоловік зазнали гострої реакції на стрес. Про це повідомляє прес-служба Харківської обласної прокуратури.

Розпочато досудові розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів (ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу). Здійснюються заходи для належної фіксації та розслідування воєнних злочинів, вчинених військовослужбовцями збройних сил рф.

Наслідки російських авіаударів по Куп’янську, фото: Харківська обласна прокуратура

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter



Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів