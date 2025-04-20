На Лиманському напрямку оператори підрозділу БПЛА «Signum» 53-ї окремої механізованої бригади імені князя Володимира Мономаха майстерно знищили ворожий танк Т-80БВМ, захований у промисловій будівлі.

Відповідне відео сьогодні, 20 квітня, опубліковане у Telegram-каналі ОСУВ «Хортиця».

Оператори підрозділу БПЛА «Signum» виконали справжню ювелірну роботу! — наголошується в описі відео. — Аеророзвідка вистежила прихований в промисловій будівлі ворожий танк. Пілот діяв бездоганно. Дрон наших захисників майстерно пройшов крізь бетонні конструкції та перекриття, немов ковзаючи між перешкодами.

Виявивши ціль, дрон влучив у самісіньке «серце» панцерника. В результаті було знищено танк Т-80БВМ, а це одна з найсучасніших машин, яка є на озброєнні рф, — додають у ОСУВ «Хортиця».