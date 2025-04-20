Кремль зробив заяву щодо «великоднього перемир'я». Фото:

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«Великоднє перемир’я» на фронті в Україні не буде продовжене.

Російський диктатор володимир путін не давав наказу про продовження так званого перемир’я на Великдень після опівночі 21 квітня. Про це заявив прес-секретар Кремля Дмитро Пєсков, повідомило ТАСС.

путін не давав команди щодо продовження великоднього перемир’я, — сказав він.

Як відомо, 19 квітня президент рф володимир путін оголосив про «великоднє перемир’я» з 18.00 19 квітня до 00.00 21 квітня. Диктатор заявив, що начебто віддав наказ про припинення всіх бойових дій.

Натомість український глава держави Володимир Зеленський погодився на перемир’я і зазначив, що Україна відповідатиме дзеркально, якщо будуть порушення з боку країни-агресора. Також він закликав Москву продовжити перемир’я і після 20 квітня — почати 30-ти денне повне припинення вогню.

Як інформував головком ЗСУ Олександр Сирський та Генштаб Збройних сил, на низці ділянок фронту все ж продовжуються бої. Загалом з початку доби відбулося 45 бойових зіткнень. Найскладніша ситуація, як і раніше, спостерігається на Покровському напрямку.

Нагадаємо, 20 березня президент Володимир Зеленський заявив, що під час так званого перемир’я бійці Збройних сил України потрапили в засідку на Торецькому напрямку. Є загиблі серед захисників. Глава держави наголосив, що винні в цьому окупанти будуть знищені.