Камеру тортур облаштували у Полтавському СІЗО, фото: ДБР

https://racurs.ua/ua/n205747-u-poltavskomu-sizo-oblashtuvaly-kameru-tortur-dlya-uv-yaznenyh-dbr-video.html

Ракурс

У Полтавському СІЗО викрили факти систематичних катувань ув’язнених.

Двом співробітникам установи вже повідомлено про підозру. Про це сьогодні, 21 квітня, повідомили прес-служба ДБР та Полтавської обласної прокуратури.

За даними слідства:

співробітники установи знущалися з осіб, які відмовлялися співпрацювати з адміністрацією, порушували розпорядок або скаржилися на дії працівників. Для цього на території медичної частини було облаштовано спеціальне приміщення, яке використовували як камеру тортур;

у невеликій кімнаті ув’язнених прив’язували до металевого ліжка, залишаючи без їжі, води та можливості скористатися туалетом на кілька діб. Один із постраждалих за останні три роки пережив таке жорстоке поводження понад десять разів.

Зазначається, що кілька днів тому оперативники ДБР зафіксували чергові знущання над ув’язненими.

15 квітня цього року підозрювані заздалегідь підготовленими смужками тканини прив’язали до металевого ліжка ув’язненого. Після спроб потерпілого вивільнитись, до нього застосували спеціальний засіб — кайданки. В’язень був обмежений у русі 19 годин, — розповіли у прокуратурі.

Двом працівникам установи — черговому та старшому корпусу відділу режиму і охорони — повідомлено про підозру у катуванні, вчиненому за попередньою змовою групою осіб представниками держави (ч. 3 ст. 127 Кримінального кодексу).

Саме вони безпосередньо завели потерпілого до приміщення та прив’язали його до ліжка, — зазначили у ДБР.

Наразі вирішується питання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком до 12 років.

Тривають слідчі дії для встановлення всіх епізодів та повного кола осіб, причетних до катувань.