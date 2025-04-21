Артур Добросердов, фото: МВС

https://racurs.ua/ua/n205750-60-tys-ludey-vvajautsya-znyklymy-bezvisty-upovnovajenyy-uryadu.html

Ракурс

В Україні з травня 2023 року діє Єдиний реєстр зниклих безвісти. Наразі у ньому близько 63 тис. людей, більшість з них зникла через війну та окупацію.

Про це в інтерв’ю виданню «Суспільне» розповів Уповноважений з питань зниклих безвісти за особливих обставин Артур Добросердов,

Він зазначив, що у цей реєстр поміщаються усі, хто зник безвісти, починаючи з 2014 року:

Там є дані про військових і цивільних, про осіб без громадянства, про іноземців, які на законних підставах перебувають в Україні. І окремий розділ — дані щодо неідентифікованих тіл. Це дає можливість відстежувати усю процедуру в межах розслідування — все, що може сприяти ідентифікації тіла.

За словами Добросердова, щодо 10 тис. людей є підтвердження, що вони перебувають у полоні. Йдеться як про офіційні підтвердження — від країни-агресорки через Міжнародний комітет Червоного Хреста (МКЧХ) — так і про неофіційні.

Основні неофіційні джерела інформації — свідчення тих, хто повернувся з неволі й пошук по OSINT. Окремі громадяни рф, військові, викладають в інтернет інформацію, з якої ми фіксуємо факт перебування людей у полоні. За допомогою таких джерел працівники мого офісу встановили вже понад півтори тисячі зниклих, — зазначив Добросердов.

Усі, хто отримав статус зниклих безвісти, лишаються в реєстрі до настання двох фактів:

перший — людину звільняють, вона опиняється на території підконтрольній уряду України, або за кордоном — в країнах, з якими у нас діють міжнародно-правові договори;

другий — це коли провели розслідування, певні експертизи й слідчі або прокурор ухвалюють юридичне рішення про ідентифікацію тіла як такого, що належить такій-то особі, яка вважалась зниклою безвісти.

Добросердов зазначив що цивільні можуть вважатися зниклими в разі потрапляння в окупацію. Але не кожен цивільний, що лишився на окупованій території, вважається зниклим безвісти.

Якщо з цією людиною не відбувається незаконних дій, вона вільна у своїх діях, може комунікувати, наприклад, з близькими, знайомими, які лишаються на підконтрольній території України, як правило, заяв щодо її зникнення не надходить і такої людини в реєстрі немає, — наголосив він.

Але ж є й інші історії, коли цивільних затримують, піддають тортурам, вони зникають і ніхто не знає, що з ними відбулося. Щодо таких випадків надходять заяви в поліцію. Або це моніториться по ЗМІ на окупованих територіях. Це все фіксується і далі збираються дані, куди ж поділася ця людина, — додав Добросердов.

Діти, яких незаконно вивезли, так само можуть опинитися в цьому реєстрі, якщо близькі або опікуни не мають з ними зв’язку.

Джерело: «Суспільне»