Армія рф атакувала FPV-дроном матір з доньками. Фото: ОВА

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Російські війська 23 квітня завдала нових ударів по Нікополю.

Сьогодні вдень внаслідок обстрілу FPV-дроном в місті постраждали троє мирних мешканців, серед яких — діти. Про це голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак повідомив у Telegram.

За його інформацією, медична допомога знадобилася 23-річній жінці та її двом донькам. Одній дівчинці три рочки, а іншій лише нещодавно виповнився рік. Постраждалим надали медичну допомогу, а оговтуватися родина буде вдома.

Також в ОВА поінформували, що у Марганці внаслідок російського ранкового обстрілу кількість постраждалих зросла до 51 особи. Четверо осіб перебувають у важкому стані. Загинули дев’ятеро осію.

Відсьогодні Марганець перебуває у триденній жалобі.

Нагадаємо, вранці 23 квітня російські окупанти атакували дроном автобус з працівниками підприємства у Марганці. Четверо поранених — двоє чоловіків та дві жінки — перебувають у важкому стані.