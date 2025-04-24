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Ракурс
Вікторія Рощина, фото: «Бабель»

До України повернули тіло журналістки, яка померла у російському полоні

24 кві 2025, 14:13
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До України повернули тіло журналістки Вікторії Рощиної, яка перебувала у російському полоні.

Заступник міністра внутрішніх справ України Леонід Тимченко розповів про це в інтерв’ю виданню «Цензор.нет».

Її тіло повернуто в межах нещодавньої репатріації наприкінці лютого цього року. За допомогою ДНК-експертизи ідентифіковано її особу, — зазначив він.

Вікторія Рощина зникла 3 серпня 2023 року на тимчасово окупованих територіях України, звідки мала зробити репортаж. У травні 2024 року росія уперше підтвердила, що тримає її в полоні.

У жовтні 2024 року батьку журналістки повідомили про її смерть під час етапування з Таганрога до Москви. Згодом інформацію підтвердили у Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими.

Росія впродовж тривалого часу не повертала тіло журналістки.

Вікторія Рощина, фото: «Бабель»

Джерело: «Цензор.нет»

Джерело: Ракурс


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