До України повернули тіло журналістки, яка померла у російському полоні

До України повернули тіло журналістки, яка померла у російському полоніhttps://racurs.ua/ua/n205814-do-ukrayiny-povernuly-tilo-jurnalistky-yaka-pomerla-u-rosiyskomu-poloni.htmlРакурс
До України повернули тіло журналістки Вікторії Рощиної, яка перебувала у російському полоні.
Заступник міністра внутрішніх справ України Леонід Тимченко розповів про це в інтерв’ю виданню «Цензор.нет».
Її тіло повернуто в межах нещодавньої репатріації наприкінці лютого цього року. За допомогою ДНК-експертизи ідентифіковано її особу, — зазначив він.
Вікторія Рощина зникла 3 серпня 2023 року на тимчасово окупованих територіях України, звідки мала зробити репортаж. У травні 2024 року росія уперше підтвердила, що тримає її в полоні.
У жовтні 2024 року батьку журналістки повідомили про її смерть під час етапування з Таганрога до Москви. Згодом інформацію підтвердили у Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими.
Росія впродовж тривалого часу не повертала тіло журналістки.
Джерело: «Цензор.нет»