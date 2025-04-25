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Ракурс
Знищення російської бронетехніки, скріншот відео

З початку року знищено понад тисячу російських танків — Сирський (ВІДЕО)

25 кві 2025, 18:36
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Російські загарбники з початку 2025 року втратили вже понад тисячу танків.

Про це сьогодні, 25 квітня, на своїй Фейсбук-сторінці повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

Наші воїни перетворюють танки та бронемашини російських окупантів на купи палаючого металобрухту. Втрати російської федерації лише в танках від початку року вже перевищили тисячу одиниць (1031), — розповів Сирський. — Дякую нашим захисникам за професійну бойову роботу. Боротьба триває. Слава Україні!

Також він опублікував відео, котре показує знищення бронетехніки ворога українськими військовими.

Джерело: Ракурс


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