Російські дрони атакували Кропивницький. Фото: ДСНС

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Кропивницький зазнав російської дронової атаки вночі 26 квітня.

Внаслідок атаки місті пошкоджено складські приміщення. За попередніми даними, обійшлося без постраждалих. На місцях ударів працюють рятувальники. Про це Кіровоградська обласна військова адміністрація повідомила у Telegram.

У Державній службі з надзвичайних ситуацій поінформували, що в Кропивницькому в одному з районів зруйнована цивільна інфраструктура. Були пошкоджені офісні та складські приміщення.

На місці прильотів працюють усі оперативні служби. Попередньо відомо, що постраждалих немає. Рятувальники ліквідовують пожежі будівель, що виникли внаслідок атаки.

Нагадаємо, вночі 25 грудня внаслідок масованої російської дронової атаки на Дніпропетровську область у Павлограді був пошкоджений житловий п’ятиповерховий будинок. Загинули троє осіб, а 10 постраждали. Вісьмох поранених госпіталізували.