Після Ватикану: як переговори під час похорону Франциска коментують їхні учасники

https://racurs.ua/ua/n205879-pislya-vatykanu-yak-peregovory-pid-chas-pohoronu-francyska-komentuut-yihni-uchasnyky.html

Ракурс

26 квітня під час похорони Папи Римського Франциска у Ватикані відбулася серія двосторонніх перемовин президента України Володимира Зеленського зі світовими лідерами: президентами США та Франції, прем'єром Британії, президенткою ЄК Урсулою фон дер Ляєн, головою Ради міністрів Італії Джорджею Мелоні, державним секретарем Ватикану кардиналом П'єтро Пароліном і кардиналом Матео Дзуппі.

Зеленський після них подякував Святому престолу за допомогу у поверненні депортованих дітей і звільненні полонених.

Це найголовніше — повернути більше життя додому, до близьких, до рідних. І тому ви нам уже допомагали з дітьми, і ми звертаємося сьогодні до вас. На жаль, ще є предмет звернення. Це значить, що є дуже багато дітей, які утримуються поза їхньою волею на території росії. Ми хочемо повернути їх додому, і тому по таку допомогу ми знову звертаємося до Ватикану, — йдеться в повідомленні Офісу президента.

Також президент України подякував за допомогу з боку Ватикану, особисто понтифіка та Маттео Дзуппі у поверненні незаконно депортованих і переміщених росією українських дітей і звільненні полонених.

Під час зустрічі з фон дер Ляєн «окрему увагу приділили підготовці 17-го пакету санкцій ЄС», прокоментував зеленський. За його словами, важливо, щоб він був спрямований на ключові сектори російської економіки і став одним з елементів тиску на росію задля відновлення миру.

Тепер президент путін має довести, що він справді хоче миру", заявив президент Франції Емманюель Макрон за результатами розмови з президентом Володимиром Зеленським. Він написав в Х, що Україна готова до безумовного припинення вогню:

Президент Зеленський сьогодні підтвердив мені це. Він хоче працювати разом з американцями та європейцями, щоб це відбулося.

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що на зустрічі з Макроном розповів про наслідки ударів рф по Кривому Рогу, Сумах і Києву. Президенти, за словами Зеленського, обговорили «шлях до повного, безумовного припинення вогню та необхідність тиску на росію для його встановлення».

«Ракурс» раніше писав, що 47-й президент США Дональд Трамп заявив, що останні обстріли росією цивільних об'єктів в Україні свідчать про небажання владіміра путіна зупиняти війну.

У дописі на платформі Truth Social Трамп написав:

Не було жодної причини для путіна запускати ракети по цивільних районах, містах і селах протягом останніх днів. Це змушує мене думати, що він насправді не хоче зупиняти війну, а просто водить мене за ніс.

Трамп також припустив, що для тиску на росію можуть бути потрібні нові методи, зокрема «банківські заходи» або «вторинні санкції».