Трамп зробив допис після офіційної зустрічі із Зеленським

https://racurs.ua/ua/n205869-tramp-zrobyv-dopys-pislya-oficiynoyi-zustrichi-iz-zelenskym.html

Ракурс

Дональд Трамп розкритикував у своїй мережі Тruthsocial російського жиктатора владіміра путіна за нещодавні удари по українських населених пунктах.

Американський президент зазначив, що росія не мала жодної причини для того, аби обстрілювати ракетами «мирні райони, міста й села» України.

Це змушує мене думати, що, можливо, він не хоче зупинити війну — він просто тягне час і мене теж, і з ним потрібно діяти інакше — через «банківський тиск» або «вторинні санкції»? Занадто багато людей гине! — написав Трамп у соцмережі Truth Social.

Він у дописі знову критикував попередників та нагадав «дав Україні „Джавеліни“, а Обама дав їм простирадла».

Нагадаємо, 26 квітня Трамп у Ватикані мав коротку розмову з Володимиром Зеленським.