Дональд Трамп, фото: RawPixel

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У Вашингтоні з’являється клуб для заможних прихильників президента США Дональда Трампа, до якого прийматимуть лише за запрошеннями.

Клуб відкривають син президента США Дональд Трамп-молодший, великий донор Трампа Омед Малік і кілька інших інвесторів з консервативного фонду 1789 Capital. Про це повідомляє видання Politico з посиланням на інформовані джерела та отримане запрошення.

Членство у цьому клубі коштує понад півмільйона доларів. Він матиме назву Executive Branch («Виконавча влада») і розташовуватиметься у районі Джорджтаун.

Люди, знайомі з планами, кажуть, що їхня мета — створити приватний клуб найвищого класу, який коли-небудь був у Вашингтоні, і обслуговувати бізнесменів і технологічних магнатів, які прагнуть розвивати свої відносини з адміністрацією Трампа, — зазначає видання.

Зазначається, що вимоги до рекомендацій і непомірно високі ціни покликані гарантувати, що представники вищого ешелону влади матимуть можливість спілкуватися з радниками Трампа і членами кабінету міністрів без допитливих очей преси та бажаючих стати інсайдерами.

Цінник не буде проблемою для кабінету Трампа, враховуючи, що він є найбагатшим в історії, — зазначає видання.

У клубі вже є список очікування.

Politico зазначає, що перший захід клубу збігається з гала-вечерею кореспондентів Білого дому. Очікується, що вечірка Executive Branch стане місцем зустрічі адміністрації Трампа та її союзників.

Видання наголошує, що в минулі роки представники адміністрації президента США на таких заходах влаштовували дружнє спілкування із журналістами. Але цього року все буде інакше.

Президент Дональд Трамп вже планував пропустити захід до того, як смерть Папи Франциска привела його до Риму, а багато його помічників і союзників тримаються подалі від журналістського свята. Натомість обидва табори залишаться в колі собі подібних, — наголошує Politico.

За інформацією видання, власниками клубу є Малік, його діловий партнер Кріс Бускірк, Трамп-молодший, а також Зак і Алекс Віткоффи (сини спецпосланця президента США Стіва Віткоффа). Також серед членів-засновників — підприємець Девід Сакс, криптоінвестори брати Вінклвосс і венчурний інвестор Чамат Паліхапітія.

Джерело: Politico