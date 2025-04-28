володимир путін оголосив перемир’я. Фото:

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Російський диктатор володимир путін оголосив про нове перемир’я у російсько-українській війні.

Глава рф оголосив так зване «перемир'я» на Дні пам’яті та примирення — у росії в ці дні відзначають День перемоги. Диктатор нібито наказав своїм військовим припинити всі бойові дії з 7 на 8 травня і з 10 на 11 травня. Про це 28 квітня заявив речник Кремля Дмитро Мєсков.

Зазначається, що в разі порушення перемир’я окупаційна армія росії буде готова дати «адекватну та ефективну відповідь».

російська сторона вкотре заявляє про свою готовність до мирних переговорів без попередніх умов, спрямованих на усунення першопричин української кризи, конструктивної взаємодії з міжнародними партнерами, — заявив він.

У Кремлі вважають, що Україна повинна наслідувати цей приклад і підтримати пропозицію перемир’я.

У Києві вже відреагували на пропозицію. Радниця голови Офісу президента України Дарія Зарівна написала у соцмережі, що «Припинення вогню має бути безумовним, бо все інше — тактичні ігри путіна».

Керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко припустив, що це все може бути «російською маніпуляцією».

Чому не повне та всеосяжне припинення вогню? Все, що не є всеосяжним припинення вогню є російською маніпуляцією в інформаційних та військових цілях, спробою приховати наміри продовжувати війну, — написав він у Telegram.

Нагадаємо, попереднє «перемир'я» диктатор рф володимир путін оголошував на Великдень. Тоді він заявляв, що наказав «зупинити всі бойові дії» з 18.00 19 квітня до 00.00 21 квітня.

Однак лише 20 квітня Україна зафіксувала понад 2 тис. порушень в ході «перемир'я» з боку російських окупантів.