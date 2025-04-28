росія атакувала Україну 166 дронами. Фото: Генштаб

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Ракурс

Країна-агресор росія масовано атакувала Україну дронами — наліт відбувався понад 17 годин.

З 23.30 27 квітня противник атакував 166-ма ударними БпЛА та безпілотниками-імітаторами інших типів із районів Курська, Міллерово й Орла у росії. Основними напрямками удару була Сумщина та Черкащина. Про це Повітряні сили Збройних сил України повідомили у Telegram.

До відбиття повітряного нападу залучалися авіація, зенітні ракетні підрозділи, засоби РЕБ та мобільні вогневі групи. Станом на 17.00 підтверджено збиття 40 «Шахедів» та безпілотників інших типів на сході, півночі та в центрі країни.

Ще 74 ворожі БпЛА були локаційно втрачені без негативних наслідків.

Внаслідок ворожої атаки постраждали Харківська, Донецька, Сумська та Черкаська області.

У Сумській ОВА поінформували, що упродовж доби росіяни здійснили понад 20 атак ударними БпЛА. Внаслідок обстрілів були пошкоджені житлові будинки та будівлі підприємства у Середино-Будській, Есманьській, Ворожбянській, Путивльській та Шосткинській громадах.

Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив у Telegram, що в Ізюмі внаслідок удару БпЛА «Герань 2» була пошкоджена складська та виробнича будівля. А в місті Барвінкове російські «Шахеди» пошкодили адміністративну будівлю, господарчу будівлю, два автомобіля та комбайн.

У Черкаській області внаслідок влучання по об'єкту інфраструктури 117 тис. споживачів залишилися без газу. Шестеро осіб травмовані.

Нагадаємо, 28 квітня російські «Шахеди» масовано атакували Черкаську область. Протиповітряна оборона знищила над регіоном 15 ворожих БпЛА, але не обійшлося без влучань. Зокрема, у Черкасах був пошкоджений об'єкт газового господарства.