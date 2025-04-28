На Харківщині підірвалися цивільні. Фото: поліція області

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У Харківській області місцеві жителі загинули внаслідок детонації снаряда.

Неподалік села Мала Комишуваха в Ізюмському районі троє чоловіків вирішили розібрати на металобрухт самохідну артилерійську установку, який залишилася після російської окупації. Один із них за допомогою зварювального апарату почав розпилювати ствол, внаслідок чого вибухнув снаряд. Про це поліція Харківської області 28 квітня повідомила у Facebook.

Вибух забрав життя двох чоловіків 1988 та 1964 року народження.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України з приміткою «нещасний випадок».

Якщо ви натрапили на підозрілий предмет або ззовні схожий на вибухонебезпечний, не наближайтесь до нього, не намагайтесь його пересувати, розбирати або самостійно знешкоджувати, — закликали в поліції.

Правоохоронці радять за можливості обгородити місце знахідки та обов’язково повідомити до поліції на спецлінію 102 або до служби порятунку за номером 101. Не варто підпускати сторонніх осіб до небезпечної знахідки.

Нагадаємо, 21 квітня у Нікополі Дніпропетровської області 62-річна жінка наступила на ворожу міну. Боєприпас здетонував і потерпілу госпіталізували у важкому стані.