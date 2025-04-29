Подачу світла відновили у більшій частині Іспанії та Португалії. Фото:

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Європа почала оговтуватись після масштабного блекаут, який відбувся напередодні.

Станом на ранок 29 квітня в Іспанії електропостачання відновлено на 99,16%. Всі іспанські АЕС скасували внутрішні плани дій у надзвичайних ситуаціях та відновлюють подачу електроенергії. Однак у багатьох регіонах Іспанії, як і раніше, спостерігаються проблеми з мобільним зв’язком і доступом в інтернет. Про це повідомили El Pais та El Confidencial з посиланням на дані місцеві компанії Red Eléctrica.

Сьогодні вранці відновило роботу Мадрида, за винятком лінії 7А. у звичайному режимі курсуватимуть 80%. Метро Барселони також відновлює роботу у звичайному режимі.

А в Португалії, за інформацією Sicnoticias, електропостачання відновлено більш як на 80%. Свою роботу поновили 85 із 89 підстанцій.

Нагадаємо, 28 квітня в Португалії, Іспанії та Андоррі сталося масштабне відключення електроенергії. Також світло зникло у деяких районах Франції та в Бельгії.

Португальський оператор електромережі REN заявив, що знеструмлення, яке насамперед зачепило Іспанію та Португалію, було спричинене «збоєм в іспанській електромережі, пов’язаним з рідкісним атмосферним явищем». Саме на іспанській території відбулися «аномальні коливання» на високовольтних лініях.

Джерела: El Pais, El Confidencial