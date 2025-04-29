Москва відповіла на пропозицію Києва про 30-денне перемир'я. Фото:

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Країна-агресор росія хоче лише перемир’я на святкування Дня перемоги.

Москва хоче триденного припинення вогню на 9 травня і вимагає від Києва відповіді. Встановлювати 30-денне перемир’я, як це пропонувала українська сторона, російська диктатура не збирається. Про це заявив прес-секретар президента рф Дмитро Пєсков, інформують російські ЗМІ.

За його словами, 30-денне припинення вогню «неможливе без врегулювання всіх нюансів».

Ми бачили, але якщо говорити про таке довготривале припинення, то тут важливі нюанси, про які президент путін говорив у Кремлі. Це також важливо, але без відповіді на ці питання йти на таке довгострокове перемир’я важко, — зазначив він.

Також речник Кремля додав, що досі не почув реакцію України на пропозицію про тимчасове «перемир'я».

Нагадаємо, 28 квітня російський диктатор володимир путін оголосив про нове перемир’я в російсько-українській війні — у дні святкування Дня перемоги. Повне припинення вогню нібито має запрацювати з півночі 8 травня і діятиме до півночі 11 травня.

Натомість Міністр закордонних справ України Андрій заявив, що росія повинна негайно припинити вогонь, якщо справді хоче миру.

А в США заявили, що президент Дональд Трамп хоче постійного припинення війни, а не триденного перемир’я. І додали, що глава Штатів все більше розчаровується у керівництві України та росії.