На Одещині поліцейська збила 7-річну дівчинку. Фото: Тетяна Коновалюк

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В Одеській області поліцейська збила 7-річну дівчинку на пішохідному переході.

Дорожня транспортна пригода сталася місті Татарбунари. Мати дитини заявила, що коли батько постраждалої пішов до місцевого відділку поліції з’ясувати всі обставини, його відправили до місцевого ТЦК та СП. Чоловік не перебував у розшуку в Територіального центру комплектування, але після ДТП отримав цей статус. Його вивезли із відділку поліції й передали ТЦКшникам для мобілізації. Про це мама дівчинки Тетяна Коновалюк повідомила у Facebook.

Коли дитина пройшла половину дороги, на його очах машина збиває її і 11 метрів та протягує до наступного пішохідного переходу. Батько почав кричати, щоб водійка зупинила транспортний засіб, оскільки в цей час вона відволіклась на мобільний телефон та не побачила, що збила дитину. Лише після його крику машина зупинилася. Чоловік підбіг і витягнув дитину з-під лівого колеса та перемістив її в нашу машину. Водійка при цьому не викликала швидку допомогу та поліцію, як про це зазначено в правилах дорожнього руху. При цьому вона перемістилася на пасажирське місце, — йдеться у повідомленні.

Одеський обласний ТЦК стверджує, що батько збитої дитини перебував у розшуку. Запевняє, що відправлення чоловіка до військкомату після того, як його дитина потрапила у ДТП, не пов’язані між собою.

Крім того, військкоми заперечують, що мобілізований був багатодітним батьком. Наголошують, що він не надав ніяких документів, які б підтвердили його багатодітність.

Народний депутат Олексій Гончаренко заявив, що вже звернувся до Офісу генпрокурора, Нацполіції, МВС та омбудсмена. Він разом з парламентарем Софією Фединою закликали уповноважені органи надати правову оцінку діям працівниці поліції та працівникам ТЦК СП Одеської області щодо вчинення ДТП та протиправних дій по відношенню до батька потерпілої дитини.

Представники місцевої поліції руками ТЦК усувають єдиного свідка та чинять тиск на сім’ю дитини. ТЦК вже використовують не тільки для бусифікації та рубання кешу з виловлених людей. А і в якості тітушок, які можуть приїхати і порішати. Бо в них є на це влада і жодної протидії. А Зеленський і далі казатиме, що нічого такого не бачить, допоки ситуація стане взагалі неконтрольованою. Цей інцидент — дуже поганий дзвіночок. Це вже критична точка. І стається подібне явно не вперше. Саме тому треба повністю реорганізовувати ТЦК та викидати цей бандитський підхід, — написав Гончаренко у Telegram.

Щодо винуватця ДТП, то як повідомили в поліції Одеської області, на поліцейську склали адміністративні матеріали за ст. 124 (порушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортного засобу) та ч. 1 ст. 126 (керування транспортним засобом особою, яка не має при собі або не пред’явила поліс (договір) обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів) Кодексу України про адміністративні правопорушення. За це їй загрожує штраф, також можуть забрати посвідчення водія.

Нагадаємо, у березні Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що порушення прав людини з боку представників Територіальних центрів комплектування набули системного та масового характеру. Найбільш кричущими випадками порушень є фізичне насильство, побиття громадян та збивання людей на дорогах.