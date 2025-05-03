Володимир Зеленський закликав карати нардепів. Фото: ЗМІ

https://racurs.ua/ua/n206037-zelenskyy-zaklykav-karaty-nardepiv-yaki-ne-progolosuut-za-ugodu-pro-kopalyny.html

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Президент Володимир Зеленський запропонував покарання для нардепів, які не проголосують за угоду зі США про корисні копалини.

Глава держави визнав, що частина депутатського корпусу Верховної Ради налаштована не голосувати за остаточне затвердження угоди з Америкою. Саме тому він закликав скасувати візи у США нардепам, які не проголосують за угоду про копалини. Про це Зеленський заявив під час спілкування з журналістами.

Я думаю, що Сполученим Штатам Америки треба просто відмінити їм візи. Я чесно так вважаю. Вони приїжджають в США кожного місяця. Розказують, як тут погано в Україні, як вони знають, як закінчити війну дуже швидко, які частини України важливі, які не дуже важливі. Після того, як вони проходяться коридорами відповідних конгресменів або сенаторів, вони кажуть, що вони зі США друзі, браття навіки, а потім вони повертаються в Україну і не голосують за те, що для Америки або для діючого президента США принципово і від чого залежить сьогодні безпека України, — заявив він.

Президент висловив сподівання, що парламент ратифікує угоду про копалини без проблем. І заявив, якщо хтось з народних депутатів за неї не голосуватиме, це буде їх проблемою.

Нагадаємо, 30 квітня уряди України та США підписали міждержавну угоду про спільні інвестиції у відбудову України після війни. Вона передбачає створення паритетного Інвестиційного фонду для видобутку понад 50 видів ресурсів — від літію до нафти, зберігаючи контроль України над надрами.

Bloomberg інформувало, що підписана угода надасть Штатам привілейований доступ до нових інвестиційних проєктів для розробки природних ресурсів, включно з алюмінієм, графітом, нафтою і природним газом.

Зеленський вважає, що створюваний угодою фонд і сама угода щодо мінеральних ресурсів дає Україні можливість захищати майбутні інвестиції США «і віру в те, що ми побудуємо правильні економічні інвестиції».