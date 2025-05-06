Україна обговорює з МВФ нове підвищення податків, – Forbes

https://racurs.ua/ua/n206092-ukrayina-obgovoruie-z-mvf-nove-pidvyschennya-podatkiv-forbes.html

Ракурс

Український уряд та представники МВФ під час консультацій у Вашингтоні обговорювали можливість нового підвищення податків для збільшення внутрішніх надходжень до державного бюджету у 2026 році.

Серед ініціатив, що розглядалися, — потенційне підвищення ставки ПДВ, запровадження прогресивної шкали податку на доходи фізосіб (ПДФО) та боротьба з тіньовою економікою, пише українська редакція Forbes із посиланням на джерела.

Про можливе підвищення ПДВ повідомив один зі співрозмовників видання, що брав участь у консультаціях з МВФ. Цю інформацію підтвердили ще двоє посадовців долучених до дискусій.

Своєю чергою голова Комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев заявив, що не вірить у спроможність нинішнього скликання парламенту проголосувати за ще одне масштабне підвищення податків.

Раніше у Податковій службі розповіли про приріст гривневих мільйонерів в Україні на 63% за рік.

За інформацією голови ДПС Руслана Кравченка, українці задекларували 326 млрд гривень доходів за 2024 рік. Це на 107 млрд більше, ніж у 2023-му.

За результатами декларування громадяни самостійно визначили до сплати податку на доходи фізичних осіб (ПДФО) — 8,1 млрд грн та військового збору — понад 1,5 млрд гривень, — зазначив Кравченко.

Найбільші суми задекларували мешканці Києва (156 млрд грн), Дніпропетровщини (майже 30 млрд грн), Львівщини (18,2 млрд грн) і Київщини (17,5 млрд грн).

Понад 17 тисяч українців задекларували доходи понад мільйон гривень. Це на 6,6 тисяч більше, ніж у 2023-му.

Цьогорічна деклараційна кампанія засвідчила зростання рівня податкової свідомості громадян та їх розуміння сплати податків як соціальної необхідності, — підкреслив Кравченко.

Зростання кількості громадян, які отримали понад мільйон гривень доходів, спостерігалося й у попередні роки.

Зокрема, у 2023-му році мільйонерів було 10,7 тисяч — на 1200 або ж на 16% більше, ніж у 2022-му, повідомляв голова податкового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев.

Зазначимо, що станом на кінець травня 2024 року курс гривні до долара становив 40,5 грн/долар, зараз — 41,7 грн/долар. Інфляція в Україні торік становила 12%, і, за даними НБУ, прискорилася у січні 2025 року до 12,9%.