Окупанти знову били по Нікополю. Фото: ОВА

https://racurs.ua/ua/n206172-okupanty-prodovjyly-obstrily-pid-chas-peremyrya-byly-po-nikopolu-ta-hersonu.html

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Російська армія попри оголошене Кремлем «триденне перемир’я» продовжила обстрілювати українські міста.

Зокрема, ворог бив по Нікопольському району Дніпропетровської області з безпілотників та артилерії. Під обстріли потрапили сам Нікополь, а також Покровська, Червоногригорівська, Мирівська та Марганецька громади. Постраждав 83-річний чоловік, який лікуватиметься амбулаторно. Про це керівник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак поінформував у Telegram.

Внаслідок ворожих атак були пошкоджені два приватні будинки, господарська споруда, мопед та лінії електропередач. Горіли гараж і господарська споруда.

Також російські загарбники били по Херсону. Як поінформували в обласній військовій адміністрації, 9 травня солдати рф скинули з дрона боєприпас на одного з жителів Херсона.

Внаслідок атаки 60-річний чоловік дістав мінно-вибухову травму та уламкові поранення ніг. Його у важкому стані госпіталізували.

Нагадаємо, 8 травня, попри оголошене режимом путіна «парадне» перемир’я до Дня перемоги в Другій світовій війні, російські війська вдарили по території Сумщини близько сотнею керованих авіаційних бомб.