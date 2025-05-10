Посольство США випустило попередження про «потенційно значну повітряну атаку»

https://racurs.ua/ua/n206193-posolstvo-ssha-vypustylo-poperedjennya-pro-potenciyno-znachnu-povitryanu-ataku.html

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Посольство США в Києві попередило громадян США, які перебувають в Україні, про потенційну масштабну повітряну атаку, що може відбутися в будь-який момент у найближчі дні.

Американців закликали бути готовими негайно перейти в укриття у разі повітряної тривоги. Повідомлення зʼявилось на тлі закінчення так званого «триденного перемирʼя», оголошеного владіміром путіним. Це не перше подібне попередження посольства, і воно є частиною стандартних протоколів безпеки.