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Ракурс
Посольство США випустило попередження про «потенційно значну повітряну атаку»

Посольство США випустило попередження про «потенційно значну повітряну атаку»

10 тра 2025, 08:47
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Посольство США в Києві попередило громадян США, які перебувають в Україні, про потенційну масштабну повітряну атаку, що може відбутися в будь-який момент у найближчі дні.

Американців закликали бути готовими негайно перейти в укриття у разі повітряної тривоги. Повідомлення зʼявилось на тлі закінчення так званого «триденного перемирʼя», оголошеного владіміром путіним. Це не перше подібне попередження посольства, і воно є частиною стандартних протоколів безпеки.

Джерело: Ракурс


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