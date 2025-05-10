Шістьох топ-посадовців матеріально-технічного забезпечення Нацгвардії відсторонили від роботи

https://racurs.ua/ua/n206201-shistoh-top-posadovciv-materialno-tehnichnogo-zabezpechennya-nacgvardiyi-vidstoronyly-vid-roboty.html

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Шістьох топ-посадовців матеріально-технічного забезпечення Нацгвардії відсторонили від роботи.

Про це повідомили у МВС. Там заявили про призначення службового розслідування та повне сприяння слідству.

Інших деталей там не повідомили.

Раніше низка ЗМІ повідомила, що НАБУ другий день проводить обшуки у низки посадовців Нацгвардії. Їх нібито підозрюють у причетності до отримання понад 190 млн грн неправомірної вигоди та розтраті майже 200 млн грн.

Зокрема, за даними «Дзеркала тижня», з обшуками прийшли до: