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Шістьох топ-посадовців матеріально-технічного забезпечення Нацгвардії відсторонили від роботи

Шістьох топ-посадовців матеріально-технічного забезпечення Нацгвардії відсторонили від роботи

10 тра 2025, 13:54
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Шістьох топ-посадовців матеріально-технічного забезпечення Нацгвардії відсторонили від роботи.

Про це повідомили у МВС. Там заявили про призначення службового розслідування та повне сприяння слідству.

Інших деталей там не повідомили.

Раніше низка ЗМІ повідомила, що НАБУ другий день проводить обшуки у низки посадовців Нацгвардії. Їх нібито підозрюють у причетності до отримання понад 190 млн грн неправомірної вигоди та розтраті майже 200 млн грн.

Зокрема, за даними «Дзеркала тижня», з обшуками прийшли до:

  • командувача Нацгвардії Олександра Півненка;
  • директора Департаменту логістики ГУ НГУ Сергія Гриценка;
  • директора Департаменту логістики ГУ НГУ Миколи Модлінського;
  • заступника директора Департаменту логістики — начальника управління автомобільної та бронетанкової техніки ГУ НГУ Олександра Калатинця;
  • начальника управління розквартирування і капбудівництва Дениса Ганаза;
  • начальника Центральної бази виробничо-технологічної комплектації НГУ у Києві Володимира Федоровського.

Джерело: Ракурс


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