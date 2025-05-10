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Шістьох топ-посадовців матеріально-технічного забезпечення Нацгвардії відсторонили від роботи
Шістьох топ-посадовців матеріально-технічного забезпечення Нацгвардії відсторонили від роботиhttps://racurs.ua/ua/n206201-shistoh-top-posadovciv-materialno-tehnichnogo-zabezpechennya-nacgvardiyi-vidstoronyly-vid-roboty.htmlРакурс
Шістьох топ-посадовців матеріально-технічного забезпечення Нацгвардії відсторонили від роботи.
Про це повідомили у МВС. Там заявили про призначення службового розслідування та повне сприяння слідству.
Інших деталей там не повідомили.
Раніше низка ЗМІ повідомила, що НАБУ другий день проводить обшуки у низки посадовців Нацгвардії. Їх нібито підозрюють у причетності до отримання понад 190 млн грн неправомірної вигоди та розтраті майже 200 млн грн.
Зокрема, за даними «Дзеркала тижня», з обшуками прийшли до:
- командувача Нацгвардії Олександра Півненка;
- директора Департаменту логістики ГУ НГУ Сергія Гриценка;
- директора Департаменту логістики ГУ НГУ Миколи Модлінського;
- заступника директора Департаменту логістики — начальника управління автомобільної та бронетанкової техніки ГУ НГУ Олександра Калатинця;
- начальника управління розквартирування і капбудівництва Дениса Ганаза;
- начальника Центральної бази виробничо-технологічної комплектації НГУ у Києві Володимира Федоровського.