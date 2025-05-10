Володимир Зеленський, фото: прес-служба президента України

https://racurs.ua/ua/n206208-zelenskyy-zayavyv-trampu-pro-gotovnist-do-pryamyh-peregovoriv-z-rf-v-razi-peremyr-ya-zmi.html

Ракурс

Володимир Зеленський, президент України, та європейські лідери, які сьогодні, 10 травня, провели зустріч «Коаліції рішучих» у Києві, під час 15-хвилинної телефонної розмови повідомили президенту США Дональду Трампу, що в разі досягнення домовленостей про припинення вогню Україна буде готова розпочати прямі мирні переговори з росією.

Про це повідомляє американське видання Axios з посиланням на два інформовані джерела.

Зазначається, що в разі, якщо російський диктатор володимир путін відмовиться від 30-денного припинення вогню, європейські країни введуть нові санкції проти рф.

Трамп, схоже, був задоволений, що Україна прийняла угоду про припинення вогню та погодилася на прямі переговори з росією, — зазначило одне з джерел видання.

Інше джерело повідомила, що Трамп був радий почути, що всі співрозмовники підтримали його пропозицію.

Тепер ми чекаємо кроку росії, — зазначило джерело.

Джерело: Axios