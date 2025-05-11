Марко Рубіо 14-16 травня поїде до Туреччини. Фото:

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Державний секретар США Марко Рубіо полетить до Туреччини.

Цей візит відбудеться у період з 14 по 16 травня. Рубіо візьме участь у неформальній зустрічі міністрів закордонних справ країн НАТО. Учасники обговорюватимуть актуальні питання безпеки в Євроатлантичному регіоні, підготовку до майбутнього саміту НАТО у Вашингтоні та подальшу підтримку України. Про це повідомили в Держдепі.

З огляду на саміт НАТО в Гаазі цього червня, держсекретар просуватиме порядок денний президента Трампа, який полягає в забезпеченні того, щоб наші союзники зробили свій справедливий внесок у зміцнення та підвищення ефективності НАТО, — зазначили у відомстві.

Нагадаємо, у ніч на 11 травня російський диктатор володимир путін заявив, що готовий відновити прямі переговори без попередніх умов, які планують провести 15 травня у Стамбулі. Також він знову звинуватив Україну у порушенні «перемир'я».

Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган заявив, що Туреччина готова сприяти миру, зокрема й у проведенні переговорів.

Президент України Володимир Зеленський наголосив, що Україна готова до переговорів, однак лише після повного і всеосяжного припинення вогню, яке має розпочатися з 12 травня.

Спецпредставник США з питань України Кіт Келлог заявив, що резидент Сполучених Штатів Дональд Трамп переконаний, що спочатку потрібно запровадити повне припинення вогню, а вже потім проводити реальні перемовини між рф та Україною.