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Завербовані росіянами молодики намагалися підірвати слідчо-оперативну групу, фото: Нацполіція
Завербовані росіянами юнаки намагалися підірвати наряд поліції на Рівненщині (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n206244-zaverbovani-rosiyanamy-unaky-namagalysya-pidirvaty-naryad-policiyi-na-rivnenschyni-foto.htmlРакурс
На Рівненщині завербовані російськими спецслужбами 18-річні юнаки намагалися підірвати слідчо-оперативну групу.
Про це сьогодні, 12 травня, вранці повідомила прес-служба Нацполіції.
Наряд поліції прибув за викликом про вбивство. Натомість там на них чекали дві радіокеровані саморобні вибухівки. На щастя, ніхто не постраждав. Двоє 18-річних зловмисників перебувають під вартою, — розповіли у поліції.
Зазначається, що до поліції близько 19:30 надійшло повідомлення, що у закинутій недобудові виявлено тіло чоловіка з ознаками насильницької смерті, а поруч — сокира.
На місце події прибуоа слідчо-оперативна група та керівництво поліції Рівненського РУП. Поліцейські почали оглядати приміщення та, піднявшись на другий поверх, почули клацання, характерне для спрацювання запалу до гранат.
Правоохоронці швидко зреагували та встигли відбігти, а через декілька секунд стався вибух. На щастя, ніхто не постраждав, — зазначили у поліції. — Обстежуючи територію, працівники вибухотехнічної поліції служби виявили іще одну вибухівку, яка не здетонувала.
Виконавців теракту оперативно затримали — ними виявились двоє 18-річних жителів Рівного.
Виконуючи замовлення російських спецслужб, вони за детальною інструкцією виготовили два саморобних вибухових пристрої (СВП), які спорядили бойовими гранатами, саморізами й телефонами для дистанційного підриву, — розповіли у поліції.
Зазначається, що усі складові для вибухівки зловмисники забрали з конкретного місця, яке вказав російський куратор:
За його ж вказівкою вони замаскували пастки, встановили там датчики руху та відеокамери з віддаленим доступом для замовників теракту.
Із залученням спецпризначенців правоохоронці затримали обох фігурантів за місцями їх проживання. Затриманим повідомили про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 258 Кримінального кодексу (терористичний акт). Зловмисникам обрано запобіжний у виді тримання під вартою, їм загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна або без такої.
У рамках кримінального провадження встановлюються інші особи, причетні до злочину.