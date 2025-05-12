Завербовані росіянами молодики намагалися підірвати слідчо-оперативну групу, фото: Нацполіція

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На Рівненщині завербовані російськими спецслужбами 18-річні юнаки намагалися підірвати слідчо-оперативну групу.

Про це сьогодні, 12 травня, вранці повідомила прес-служба Нацполіції.

Наряд поліції прибув за викликом про вбивство. Натомість там на них чекали дві радіокеровані саморобні вибухівки. На щастя, ніхто не постраждав. Двоє 18-річних зловмисників перебувають під вартою, — розповіли у поліції.

Зазначається, що до поліції близько 19:30 надійшло повідомлення, що у закинутій недобудові виявлено тіло чоловіка з ознаками насильницької смерті, а поруч — сокира.

На місце події прибуоа слідчо-оперативна група та керівництво поліції Рівненського РУП. Поліцейські почали оглядати приміщення та, піднявшись на другий поверх, почули клацання, характерне для спрацювання запалу до гранат.

Правоохоронці швидко зреагували та встигли відбігти, а через декілька секунд стався вибух. На щастя, ніхто не постраждав, — зазначили у поліції. — Обстежуючи територію, працівники вибухотехнічної поліції служби виявили іще одну вибухівку, яка не здетонувала.

Виконавців теракту оперативно затримали — ними виявились двоє 18-річних жителів Рівного.

Виконуючи замовлення російських спецслужб, вони за детальною інструкцією виготовили два саморобних вибухових пристрої (СВП), які спорядили бойовими гранатами, саморізами й телефонами для дистанційного підриву, — розповіли у поліції.

Зазначається, що усі складові для вибухівки зловмисники забрали з конкретного місця, яке вказав російський куратор:

За його ж вказівкою вони замаскували пастки, встановили там датчики руху та відеокамери з віддаленим доступом для замовників теракту.

Із залученням спецпризначенців правоохоронці затримали обох фігурантів за місцями їх проживання. Затриманим повідомили про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 258 Кримінального кодексу (терористичний акт). Зловмисникам обрано запобіжний у виді тримання під вартою, їм загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна або без такої.

У рамках кримінального провадження встановлюються інші особи, причетні до злочину.